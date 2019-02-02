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Побить россиянина! Официально: назван следующий соперник Ломаченко

4.9тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе Василий Ломаченко свой следующий бой проведет с победителем поединка Ричард Комми – Иса Чаниев.

Представители Ганы и России сразятся за вакантный пояс Международной боксерской федерации (IBF) в американском Фриско в субботу, 2 февраля. Украинский боксер выйдет в ринг против обладателя титула 12 апреля, сообщается в официальном Twitter промоутерской компании Top Rank, которая ведет дела Ломаченко.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

Новости
Соперник Ломаченко: где смотреть чемпионский бой Чаниев — Комми

Отметим, что, по мнению букмекеров, россиянин Чаниев практически не имеет шансов на победу в бою с Ричардом Комми.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко откровенно признался, что может быть лишен чемпионского пояса WBA.

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Василий Ломаченко
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