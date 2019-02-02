Побить россиянина! Официально: назван следующий соперник Ломаченко

Украинский чемпион по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе Василий Ломаченко свой следующий бой проведет с победителем поединка Ричард Комми – Иса Чаниев.
Представители Ганы и России сразятся за вакантный пояс Международной боксерской федерации (IBF) в американском Фриско в субботу, 2 февраля. Украинский боксер выйдет в ринг против обладателя титула 12 апреля, сообщается в официальном Twitter промоутерской компании Top Rank, которая ведет дела Ломаченко.
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy
.@RichardCommey gets a second shot at the IBF world lightweight crown as he takes on Isa Chaniev Saturday in Frisco, TX.— Top Rank Boxing (@trboxing) 2 февраля 2019 г.
This one should be fun. Right, @VasylLomachenko?#AlvarezKovalev2
10PM ET on @espn pic.twitter.com/8p7JRdnxcN
Отметим, что, по мнению букмекеров, россиянин Чаниев практически не имеет шансов на победу в бою с Ричардом Комми.
Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко откровенно признался, что может быть лишен чемпионского пояса WBA.
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