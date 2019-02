Побить россиянина! Официально: назван следующий соперник Ломаченко

Украинский чемпион по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе Василий Ломаченко свой следующий бой проведет с победителем поединка Ричард Комми – Иса Чаниев.

Представители Ганы и России сразятся за вакантный пояс Международной боксерской федерации (IBF) в американском Фриско в субботу, 2 февраля. Украинский боксер выйдет в ринг против обладателя титула 12 апреля, сообщается в официальном Twitter промоутерской компании Top Rank, которая ведет дела Ломаченко.

.@RichardCommey gets a second shot at the IBF world lightweight crown as he takes on Isa Chaniev Saturday in Frisco, TX.

This one should be fun.

