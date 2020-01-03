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3 января • обновлено в 18:23
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"Победил бы Кличко?" Промоутер Усика высмеял Уайлдера и Фьюри

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Промоутер из Matchroom Boxing Эдди Хирн сомневается в победе Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером из-за отмены пресс-тура. Он считает, что именно это помогло ему выиграть у Владимира Кличко.

"Один из путей к победе для Фьюри – залезть в голову Уайлдера. Подумайте, выиграл бы он у Владимира Кличко, если бы не первая пресс-конференция и дуэль взглядов? Если бы я был на месте Фьюри, то обязательно настоял бы на пресс-туре", – едко заявил Хирн, который ведет дела украинца Александра Усика, агентству TalkSport.

Эдди Хирн

Эдди Хирн

Boxingnews.com.ua

Промоутер также сказал, что не понимает причину отмены пресс-тура, поскольку перед таким серьезным боем он просто необходим.

"Вы говорите, что перед поединком такого накала не будет пресс-тура? Как это понимать? Вы только представьте этих двух персонажей – Фьюри и Уайлдер. Я бы тут же сел на самолет. Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, где угодно. Просто сделайте это любой ценой!" – добавил промоутер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн придумал конкретный план, целью которого является удержание всех чемпионских поясов в руках его подопечного.

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Персоны
Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Владимир Кличко Эдди Хирн
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