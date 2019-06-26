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Победа украинского боксера на Европейских играх вызвала истерику в России

6.2тЧитать материал на украинском

Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов считает, что украинец Александр Хижняк несправедливо выиграл бой Европейских игр у крымчанина Глеба Бакши, представляющего Россию.

Александр Хижняк

Александр Хижняк

AIBA

"Все находящиеся в зале специалисты считают, что Бакши выиграл. Если боксер получает победу за былые заслуги...Третий раунд еще можно было отдать Хижняку, но первые раунды Глеб вчистую выиграл. Есть три критерия оценки у судей — точные удары, технико-тактические действия и доминация. Основное — точные удары, и Глеб Бакши был далеко впереди, второй пункт тоже не обсуждается. А если называть доминацией то, что человек просто бежал вперед с ударами, тогда да, доминацию можно отдать Хижняку", – цитирует Кравцова РИА Новости.

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Как сообщал о, украинский чемпион WBF International в супертяжелом весе Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) добыл 12-ю победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в ЮАР 24-летний киевлянин нокаутировал россиянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

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Тема
Европейские игры 2019
Персона
Александр Хижняк
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