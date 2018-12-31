По-украински: Усик поразил необычным новогодним поздравлением

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) записал поздравление для своих фанатов. На видео наш боксер обратился к поклонникам на украинском языке.

"Дорогi співвітчизники! Напередоднi Нового року хочу побажати вам здоров'я, сил, наснаги, посмiшок. Любiть один одного! Поважайте один одного. Нехай у вас, у нас, у всiх все буде добре. Миру вам i добра. З Новим роком, Україно!" - рассказал боксер на видео, чем приятно всех ошарашил.

Подписчики Усика в комментариях восхитились таким поздравлением (орфография и стилистика сохранены)

"Фігасє пацан затріщав державною?? Катіровочка! Зі Святом!! Красава, по украински супер!", "Молодець! Усик справжній патріот! Ми з тобою від бою де б ти не бився, українці будуть палко підтримувати, разом з тобою співати гімн на кожній арені. І нехай наш жовто-блакитний прапор здіймається після кожного бою!" - пишут юзеры.

Также не осталось без внимание поклонников Усика и небольшой курьез, который произошел во время записи. Ребенок боксера устал ждать и несколько раз за кадром громко закричал "покатай, папа".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Усик был признан лучшим боксером в мире 2018 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).