"По твоей е**ной голове": на Ломаченко наехали с матами

Отец и тренер проспекта легкого веса Теофимо Лопеса (13-0, 11 КО) Теофимо Лопес-старший попробовал с помощью оскорблений обратить на себя внимание Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

Теофимо Лопес младший и старший

"Ломаченко задерживает дыхание под водой на пять минут? Это дерьмо не поможет ему, когда он выйдет в ринг с моим сыном. Дерьмо, которое он делает с цифрами… Это все делается для хайпа. Чтобы вы все подумали, что он особенный. В боксе играют роль навыки. Ломаченко, что ты сделаешь, когда мой сын заедет по твоей е***ой голове?" – сказал Лопес в эфире Fight Hub TV.

Ранее Теофимо Лопес предостерег Ломаченко, чтобы тот не ждал легкого боя с Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий после операции вернется в ринг 31 августа в объединительном бою за вакантный пояс лучшего в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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