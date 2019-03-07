МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

По стопам Усика: украинский боксер может собрать все титулы, побив россиян

47тЧитать материал на украинском

Руководство Всемирной боксерской суперсерии обсуждает вариант организации турнира в полутяжелом весе. В случае достижения успеха в переговорах у нашего чемпиона Александра Гвоздика появится возможность собрать все пояса.

На данный момент украинский боксер владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Остальные три награды в полутяжелом весе находятся у российских спортсменов. Сергей Ковалев является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Дмитрий Бивол – Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Артур Бетербиев – Международной боксерской федерации (IBF), сообщает luckypunch.

Новости
"Инвалид": Гвоздик сделал откровенное признание о предстоящем бое

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик

BoxingScene

Напомним, что Александр Гвоздик завоевал титул WBC в декабре 2018 года, нокаутировав канадского боксера Адониса Стивенсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в следующем бое украинский чемпион Александр Гвоздик будет защищать титул чемпиона мира против француза Дуду Нгумбу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "WBSS" на OBOZREVATEL.

Тема
WBSS
Персоны
Александр ГвоздикСергей КовалевДмитрий БиволАлександр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
12
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги