По стопам Усика: украинский боксер может собрать все титулы, побив россиян

Руководство Всемирной боксерской суперсерии обсуждает вариант организации турнира в полутяжелом весе. В случае достижения успеха в переговорах у нашего чемпиона Александра Гвоздика появится возможность собрать все пояса.
На данный момент украинский боксер владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Остальные три награды в полутяжелом весе находятся у российских спортсменов. Сергей Ковалев является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Дмитрий Бивол – Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Артур Бетербиев – Международной боксерской федерации (IBF), сообщает luckypunch.
Александр Гвоздик
BoxingScene
Напомним, что Александр Гвоздик завоевал титул WBC в декабре 2018 года, нокаутировав канадского боксера Адониса Стивенсона.
Как сообщал OBOZREVATEL, в следующем бое украинский чемпион Александр Гвоздик будет защищать титул чемпиона мира против француза Дуду Нгумбу.
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