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''По-прежнему...'' Панеттьери рассказала об отношениях с Кличко

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Бывшая невеста легендарного украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери впервые прокомментировала свой разрыв с нашим чемпионом.

По словам 29-летний актрисы, пара поддерживает общение и вместе занимается воспитанием дочери.

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"Мы по-прежнему уважаем друг друга и поддерживаем дружеские отношения. Это не та ситуация, в которую часто попадают люди, она совершенно новая. Но я думаю, что мы проделали действительно хорошую работу. Все мы допускаем ошибки", – приводит слова американской актрисы US Weekly.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

dpchas.com.ua

Напомним, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери встречались с 2009 года. Через четыре года у пары состоялась помолвка, однако в итоге она распалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко сделал новое заявление о своем возвращении в профессиональный бокс.

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Персоны
Хайден ПанеттьериВладимир Кличко
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