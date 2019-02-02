''По-прежнему...'' Панеттьери рассказала об отношениях с Кличко

Бывшая невеста легендарного украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери впервые прокомментировала свой разрыв с нашим чемпионом.

По словам 29-летний актрисы, пара поддерживает общение и вместе занимается воспитанием дочери.

"Мы по-прежнему уважаем друг друга и поддерживаем дружеские отношения. Это не та ситуация, в которую часто попадают люди, она совершенно новая. Но я думаю, что мы проделали действительно хорошую работу. Все мы допускаем ошибки", – приводит слова американской актрисы US Weekly.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери dpchas.com.ua

Напомним, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери встречались с 2009 года. Через четыре года у пары состоялась помолвка, однако в итоге она распалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко сделал новое заявление о своем возвращении в профессиональный бокс.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!