Отказ из-за политики: российского обидчика Гвоздика могут лишить чемпионского пояса

Россиянин Артур Бетербиев может быть лишен чемпионского пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.

Представитель Чеченской Республики должен провести обязательную защиту титула в поединке против китайца Мэна Фаньлуна весной нынешнего года. При этом торги на организацию боя выиграла промоутерская компания Roc Nation Sports, которая ведет дела претендента, пишет Boxing Scene.

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Гвоздик – Бетербиев

Это означает, что поединок Бетербиев – Фаньлун должен пройти в Китае. Однако российский боксер, который в октябре нокаутировал Александра Гвоздика, категорически против такого развития событий по политическим мотивам. Артур выступает категорически против китайских властей, обвиняя их в преследованиях уйгурских мусульман.

Если россиянин откажется от проведения боя в Китае, он будет лишен титула IBF, который объявят вакантным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик подколол Александра Гвоздика, назвав его "гр*баной Википедией".

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