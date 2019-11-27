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29 ноября • обновлено в 12:27
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"По нарастающей": Бетербиев отказал Гвоздику в реванше

6.6т
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Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев не видит смысла в проведении матча-реванша с украинцем Александром Гвоздиком.

19 октября представитель РФ объединил чемпионские пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF), победив нашего соотечественника в 10 раунде техническим нокаутом.

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Бетербиев – Гвоздик

Бетербиев – Гвоздик

"Не горю желанием снова боксировать с украинцем. Я хочу идти дальше. В моем понимании реванш – это когда боксер одним случайным ударом проиграл, когда случился какой-то форс-мажор. В нашем бою не было никаких сюрпризов. Все шло по нарастающей, так что результат закономерен", – цитирует Бетербиева "Российская газета".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко назвал главную причину поражения Александра Гвоздика от Артура Бетербиева.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Артур Бетербиев Александр Гвоздик
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Иванович Василий
Иванович Василий
Лома верно сказал, даже с лёту: слабая физ-подготовка была. Если не ошибаюсь, видео было, где он танцы показывал вместо тренировки физики, вот в танцоры и пора переходить.
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bregovich mark
bregovich mark
Меньше шария дивитись треба було!!!
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