"По нарастающей": Бетербиев отказал Гвоздику в реванше

Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев не видит смысла в проведении матча-реванша с украинцем Александром Гвоздиком.

19 октября представитель РФ объединил чемпионские пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF), победив нашего соотечественника в 10 раунде техническим нокаутом.

Бетербиев – Гвоздик

"Не горю желанием снова боксировать с украинцем. Я хочу идти дальше. В моем понимании реванш – это когда боксер одним случайным ударом проиграл, когда случился какой-то форс-мажор. В нашем бою не было никаких сюрпризов. Все шло по нарастающей, так что результат закономерен", – цитирует Бетербиева "Российская газета".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко назвал главную причину поражения Александра Гвоздика от Артура Бетербиева.

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