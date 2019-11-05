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5 ноября • обновлено в 23:44
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Первый в мире! Ломаченко установил впечатляющее достижение

Первый в мире! Ломаченко установил впечатляющее достижение
Наш соотечественник возглавил уникальный рейтинг
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Украинец Василий Ломаченко стал первым боксером по продолжительности пребывания в статусе чемпиона мира среди действующих обладателей титула.

31-летний уроженец Белгород-Днестровского удерживает титул 5 лет и 4 месяца с июня 2014 года, когда он добыл пояс WBO в полулегком весе в поединке против американца Гэри Рассела.

Первый в мире! Ломаченко установил впечатляющее достижение

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31 августа Василий Ломаченко завоевал три чемпионских пояса в легком весе (WBC, WBA, WBO), победив единогласным решением судей британца Люка Кэмпбелла.

18 сентября Василий подписал новое 4-летнее соглашение с промоутерской компанией Top Rank.

24 октября Всемирный боксерский совет объявил о присвоении Ломаченко звания "особого" чемпиона (Franchise Champion) WBC.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Персона
Василий Ломаченко
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