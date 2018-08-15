Первый в истории! Ломаченко установил уникальный рекорд

Чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) стал первым в истории Украины спортсменом, число подписчиков которого в Instagram составило 1 миллион человек. Об уникальном рекорде у себя в аккаунте написал сам боксер.

"Спасибо вам! #teamLOMA", – поблагодарил фолловеров Ломаченко.

Новости Ломаченко стал суперчемпионом по версии WBA

Напомним, что Ломаченко 13 мая завоевал исторический чемпионский пояс в бою с Хорхе Линаресом. Позже украинец заявил, что неправильно действовал в этом поединке.

В свою очередь Линарес тогда признал силу Василия Ломаченко, отметив ряд сюрпризов в действиях украинского чемпиона.

Сейчас Ломаченко проходит восстановление после операции на плече и в свободное время голыми руками забивает гвозди в стены.