Первое промоутерское шоу Усика: названа стоимость билетов

Стала известна стоимость билетов на первый вечер бокса Big Boxing Night промоутерской компании Usyk 17 Promotion, который состоится 1 августа в одном из залов в пригороде Киева.

В продаже имеются тикеты двух ценовых категорий – 1500 и 2500 грн. Согласно схеме арены, места расположены с учетом социальной дистанции – через одно.

Схема зала EQUIDES Club kontramarka.ua

Напомним, что 1 августа на ринг выйдут известные украинские боксеры Владислав Сиренко, Петр Иванов, Виктор Выхрист, а также такие проспекты, как Игорь Шевадзуцкий, Станислав Кутин и другие.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что Усик может принять решение не продлевать контракт с промоутерской компанией K2, который истекает через несколько месяцев, и сконцентрироваться на работе с промоушеном Matchroom Boxing британца Эдди Хирна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказал о планах украинца на будущее.