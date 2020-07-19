Первое промоутерское шоу Усика: названа стоимость билетов
Александр Усик организовывает свой первый боксерский вечер. Instagram Александра Усика
Стала известна стоимость билетов на первый вечер бокса Big Boxing Night промоутерской компании Usyk 17 Promotion, который состоится 1 августа в одном из залов в пригороде Киева.
В продаже имеются тикеты двух ценовых категорий – 1500 и 2500 грн. Согласно схеме арены, места расположены с учетом социальной дистанции – через одно.
Схема зала EQUIDES Club kontramarka.ua
Напомним, что 1 августа на ринг выйдут известные украинские боксеры Владислав Сиренко, Петр Иванов, Виктор Выхрист, а также такие проспекты, как Игорь Шевадзуцкий, Станислав Кутин и другие.
Напомним, что СМИ появилась информация о том, что Усик может принять решение не продлевать контракт с промоутерской компанией K2, который истекает через несколько месяцев, и сконцентрироваться на работе с промоушеном Matchroom Boxing британца Эдди Хирна.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказал о планах украинца на будущее.