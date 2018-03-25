Перспективный казахстанский боксер отправил американца в тяжелый нокаут на 38-й секунде боя

Перспективный казахстанский боксер Иван Дычко (5-0, 5 КО) добыл свою пятую победу на профи-ринге. На вечере бокса в отеле "Семинол Хард Рок" Голливуд, США, 27-летний Дычко нокаутировав на 38-й секунде первого раунда американца Стефена Кирнона (2-1, 1 КО).

Напомним, что в октябре прошлого года уроженец Рудного в третьем раунде "выключил свет" американскому дебютанту Родригесу Кейджу.

Ранее в дебютном поединке Дычко отправил в нокаут в первом раунде другого американского боксера Эйбура Райта.

Напомним, что недавно украинский боксер Максим Продан, выступающий в полусреднем весе, деклассировал серба Сашу Янича, уверенно нокаутировав соперника.