"Перестрелки, стычки с полицией": украинский боксер показал беспорядки в США

Украинский боксер Иван Редкач рассказал о массовых беспорядках в США, которые начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

"Пока вы мирно спали, в США начался полный п**дец. Протесты, перестрелки, грабежи магазинов, а далее такие стычки с полицией, что уже появились жертвы по всей стране и с одной, и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные сети завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен – вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю", – подписал Редкач видео у себя в Instagram.

Массовые беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Напомним, что 25 мая Джордж Флойд был задержан полицейскими за использование поддельных документов в магазине. Один из них прижал темнокожего мужчину к асфальту и придавил его шею коленом. Несмотря на просьбы самого Флойда и очевидцев задержания, полицейский не давал ему дышать, в результате чего Джордж умер, а по всем Соединенным Штатам начались массовые протесты.

Как сообщал OBOZREVATEL, большие города охватили беспорядки, опубликованы видео и фотографии последних событий.