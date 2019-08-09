"Перестаньте жаловаться": Усик обратился к украинцам

Украинский экс-чемпион мира Александр Усик призвал своих соотечественников заниматься делом, а не ругать жизнь и окружающих.

По мнению боксера, только так что-то изменится в нашей стране.

"Изменится ли что-то у нас в стране? Да, изменится, однако для этого должны измениться мы. Портит людей не бедность и богатство, а жадность и зависть. То, что мы смотрим, как живут другие люди и осуждаем их за это. Говорим: "Вот, блин, как он хорошо живет". Так, все в ваших руках, просто перестаньте роптать на жизнь, встаньте до восхода солнца и начните двигаться, начните делать вещи, которые раньше не делали. Переверните жизнь, возможно, станьте на голову, чтобы посмотреть на жизнь верх ногами", – цитирует Усика XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик вызвал гневную реакцию в сети после того, как пообщался со скандальным блогером Анатолием Шарием. Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош назвал боксера "кремлевским пид***сом".

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