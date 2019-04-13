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"Это плохо": Ломаченко рассказал, как получил перелом и назвал сроки восстановления

"Это плохо": Ломаченко рассказал, как получил перелом и назвал сроки восстановления
Наш боксер прокомментировал ситуацию со своим повреждением
1.1тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) подтвердил информацию о переломе во время боя с Энтони Кроллой (34-7-3, 13 КО).

"Да это правда. Я сломал руку. Последним ударом сломал. Это плохо. Завтра поедем в больницу, проверим ее и будем принимать решение. Это плохо, потому что это лишняя трата времени. 6-8 недель может уйти, посмотрим", – сказал Ломаченко в интервью ESNews.

Новости
Ломаченко после боя неожиданно пришел в раздевалку к Кролле - появилось видео

Нагадаємо, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Позже появилось видео лучших моментов этой битвы.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Василий ЛомаченкоЭнтони Кролла
Место
СШАЛос-Анджелес
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