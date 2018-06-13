Срыв боя Усик - Гассиев: в России выступили с заявлением

Переговоры о месте проведения финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком продолжаются.

Генсек Федерации Бокса России Умар Кремлев в комментарии РИА Новости сообщил, что в течение одной-двух недель вопрос должен решиться.

"Переговоры непростые, они идут непосредственно с руководством WBSS и учредителями, а не с самими боксерами. Единственное – у нас идут тяжелые переговоры о месте проведения", - цитирует чиновника агентство.

Напомним, бой должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), однако был перенесен из-за травмы украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о возможном срыве финального поединка.