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Срыв боя Усик - Гассиев: в России выступили с заявлением

3.4тЧитать новость на украинском

Переговоры о месте проведения финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком продолжаются.

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Генсек Федерации Бокса России Умар Кремлев в комментарии РИА Новости сообщил, что в течение одной-двух недель вопрос должен решиться.

"Переговоры непростые, они идут непосредственно с руководством WBSS и учредителями, а не с самими боксерами. Единственное – у нас идут тяжелые переговоры о месте проведения", - цитирует чиновника агентство.

Напомним, бой должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), однако был перенесен из-за травмы украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о возможном срыве финального поединка.

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Тема
WBSS
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
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