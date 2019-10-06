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6 октября • обновлено в 12:09
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Бой Головкин - Деревянченко: фантастическое исполнение гимна Украины

1.7т Читать материал на украинском

Певица Виктория Роуз невероятно эффектно исполнила гимн Украины перед боем Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко. Артистка акапельно спела главную песню нашей страны, сорвав овации зала.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться фантастической атмосферой в "Madison Square Garden".

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Деревянченко и Головкина госпитализировали после боя

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 октября Головкин победил Деревянченко в поединке за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO).

Встреча завершилась единогласным решением судей. Во время интервью в ринге Головкина освистали зрители "Madison Square Garden".

Позже были опубликованы судейские записки, из которых стало ясно сколько раундов выиграл украинец.

Также были опубликованы лучшие моменты боя на видео.

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Читайте все новости по теме "Головкин – Деревянченко" на OBOZREVATEL.

Тема
Головкин – Деревянченко
Персоны
Геннадий Головкин Сергей Деревянченко
Место
США Нью-Йорк
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Комментарии
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Меня одного стошнило?
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2
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
«Особенно невозможно было слушать их гимн. Это как какая-то пытка! Они как затянут хором: „Ще не вмэрла Украина...“. Создается впечатление, что тебя живьём отпевают. Нападает какая-то гнетущая, душераздирающая тоска, что порой кажется, что в округе от этого завывания дохнут мухи. Слушать этот вой до того невыносимо, что порой казалось — легче было бы умереть»
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Когда в полной жо-пе остаётся мычать, сала усра-ине.
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