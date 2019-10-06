Бой Головкин - Деревянченко: фантастическое исполнение гимна Украины

Певица Виктория Роуз невероятно эффектно исполнила гимн Украины перед боем Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко. Артистка акапельно спела главную песню нашей страны, сорвав овации зала.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться фантастической атмосферой в "Madison Square Garden".

Новости Деревянченко и Головкина госпитализировали после боя

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 октября Головкин победил Деревянченко в поединке за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO).

Встреча завершилась единогласным решением судей. Во время интервью в ринге Головкина освистали зрители "Madison Square Garden".

Позже были опубликованы судейские записки, из которых стало ясно сколько раундов выиграл украинец.

Также были опубликованы лучшие моменты боя на видео.

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