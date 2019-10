Боксер из США в критическом состоянии после боя на вечере бокса Усик – Уизерспун

Известный американский боксер Патрик Дэй, пострадавший в поединке со своим соотечественником Чарльзом Конуэллом, находится между жизнью и смертью.

"По словам Лу ДиБеллы, Патрик Дэй находится в коме в чрезвычайно критическом состоянии после перенесения черепно-мозговой травмы в проигранном бою субботним вечером", — написал в своем Twitter авторитетный журналист Крис Мэнникс.

Column: In the wake of another tragedy in boxing, the sport is under a deserved microscope. Changes are needed. But here's a reality: Boxing saves more lives than it takes https://t.co/WHQBvu5bDv

Этот бой в первом среднем весе прошел в андеркарте встречи Усик - Уизерспун и завершился победой Конуэлла жестоким нокаутом в десятом раунде.

Please PRAY for Patrick Day !!

He got knocked out in his fight against Charles Cornwall and is still unconscious from that KO. He was taken to the ICU and was having seizures#UFCTampa #Boxing pic.twitter.com/3zMxfB6fgb