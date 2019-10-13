Вечер бокса Усик - Уизерспун: американский боксер после нокаута впал в кому

Американский средневес Патрик Дэй (17-4-1, 6 КО) впал в кому после нокаута на вечере бокса Усик - Уизренспун.

Патрик Дэй (слева)

27-летний боксер проводил бой в андеркарте поединка украинца и в 10-м раунде пропустил серьезные удары от соотечественника Чарльза Кноуэлла (11-0, 8 КО).

Рефери не стал отсчитывать, а сразу вызвал в ринг бригаду медиков, которые экстренно увезли спортсмена в реанимацию. Как сообщает ESPN пострадавшему сделали операцию на головном мозгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, главным боем вечера бокса в Чикаго стал поединок в супертяжелом дивизионе Усик - Уизерспун. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном.

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!