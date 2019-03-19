"Патологические лжецы": чемпион мира наехал на менеджера Усика

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтэй Уалдер высказался об непобежденном британце Энтони Джошуа и его промоутере и менеджере украинца Александра Усика Эдди Хирне.

Уайлдер вышел из себя из-за того, что обладатель титулов WBA Super, IBF, WBO вместе со своей командой отказался от поединка с ним, хоть ему предложили за бой 50 миллионов - столько, сколько он запрашивал изначально.

"Чуваки, да я-то думал, что он — человек слова. Он мне именно таким и казался. Поэтому я и считаю, что именно Джошуа в ответе за то, что бой до сих пор не состоялся. Я вот всегда говорю только правильные вещи. Чтобы я говорил не то, что я на самом деле думаю? Такого практически не бывает. И люди это чувствуют", - цитирует Уайлдера VRinge.

Деонтей Уайлдер Boxing Scene

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Американец высказался также о промоутере Джошуа.

"Именно по этой причине я и отказываюсь иметь какие-то дела с его промоутером Эдди Хирном. Он не был прямолинейным. Не говорил то, что думает. Он противоречил самому себе. И это заметили даже в Британии. Они просто патологические лжецы. Хирн — натуральное брехло. Какие с ним могут быть дела? Даже видеть его не хочу", — возмутился Уайлдер.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобежденный Энтони Джошуа проведет следующий поединок с американцем Джарреллом Миллером. Бой состоится 1 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Джошуа впервые выйдет на ринг за пределами Великобритании.

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