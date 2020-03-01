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1 марта • обновлено в 16:55
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Паркер победил безумным нокаутом и бросил вызов Усику

4.8т
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (27-2, 21 KO) добыл эффектную победу над американцем Шонделлом Тереллом Уинтерсом (13-3, 12 KO).

Поединок на арене The Ford Center at The Star в калифорнийском городе Фриско (США) завершился в 5-м раунде.

Новозеландец с первых минут агрессивно захватил центр ринга, великолепно "проверяя" голову соперника джебом. На последних секундах третьего раунда Уинтерс пропустил правый боковой, отправившись в глубокий нокдаун. Развязка наступила в пятой трехминутке, когда очередной хук брутально "потушил" свет андердогу.

"Думаю, что в конце года должен подраться с победителем боя Усик – Чисора. Я считаю, что Усик будет отличным вызовом для меня. Я тоже умею боксировать. Как закончится наш бой? Ставлю на себя в любом поединке. Если я хорошо приложусь, то нокаутирую любого", - заявил после победы Паркер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джозефа Паркера назвали следующим соперником Усика в случае, если Энтони Джошуа решит провести поединок против болгарина Кубрата Пулева.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Джозеф Паркер Александр Усик
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