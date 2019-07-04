Названа истинная причина поражения Энтони Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтэй Уайлдер (41-0-1, 40 КО) уверен, что истинной причиной поражения Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) является чрезмерное психологическое давление.

"Эй-Джей пребывал под большим давлением, готовясь к дебютному выступлению в Штатах. А потом еще больше стал беспокоиться о моей персоне, увидев, что я сделал с Бризилом. Всё это давило на него, и он явно паниковал, сидя в раздевалке перед боем. Мы хотим являться публике во всей красе и не приемлем поражения. Но когда ты оказываешься под таким психологическим прессингом, а вокруг только и слышно, как партнеры роняют тебя на спаррингах, это становится непосильной ношей", — цитирует американца Vringe со ссылкой на WorldBoxingNews.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня в Нью-Йорке Джошуа провалил американский дебют, сенсационно проиграв мексиканцу Энди Руису-младшему. Поединок завершился досрочно в 7-м раунде.

Матч-реванш между Джошуа и Руисом запланирован на конец года.

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