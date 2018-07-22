Паника Гассиева в бою с Усиком попала на видео

Во время финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между Александром Усиком и Муратом Гассиевым россиянин не мог ничего поделать с украинцем в ринге. В какой то из моментов нервы осетинского боксера не выдержали и он в панике сорвался на своего наставника.

"Я не могу под него подстроится!" - эмоционально сказал Гассиев. Этот эпизод попал в телетрансляцию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские исполнители умудрились исковеркать гимн Украины перед боем.

Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.

Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.