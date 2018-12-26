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Пакьяо врезал по челюсти известному тренеру — видеофакт

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Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо во время подготовки к поединку против чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера (33-3-1, 24 КО) ударил своего тренера Бубоя Фернандеса.

В Лос-Анджелесе, США, во время тренировке в зале Wild Card Gym у американского специалиста Фредди Роуча, Пакьяо Работая на лапах отвесил приличный хук по челюсти наставнику.

Напомним, что поединок Пакьяо — Бронер пройдет 19 января в Лас-Вегасе. Американец и филиппинец будут боксировать в весе до 66,7 кг за титул WBA Regular, которым владеет Пакьяо.

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‘‘Будьте начеку’’: Мейвезер анонсировал суперсобытие перед боем века с Пакьяо

Ранее СМИ сообщали, что в конце года мог состоятся новый бой века —реванш между Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) и Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО).

Персона
Мэнни Пакьяо
Место
СШАЛос-Анджелес
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