Пакьяо врезал по челюсти известному тренеру — видеофакт

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо во время подготовки к поединку против чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера (33-3-1, 24 КО) ударил своего тренера Бубоя Фернандеса.

В Лос-Анджелесе, США, во время тренировке в зале Wild Card Gym у американского специалиста Фредди Роуча, Пакьяо Работая на лапах отвесил приличный хук по челюсти наставнику.

Напомним, что поединок Пакьяо — Бронер пройдет 19 января в Лас-Вегасе. Американец и филиппинец будут боксировать в весе до 66,7 кг за титул WBA Regular, которым владеет Пакьяо.

Ранее СМИ сообщали, что в конце года мог состоятся новый бой века —реванш между Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) и Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО).