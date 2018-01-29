Пакьяо в пролете: легендарный чемпион бросил вызов Ломаченко

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес готов встретиться с Василием Ломаченко. Об этом заявил его промоутер Оскар Де Ла Хойа.

Легендарный американец жаждет организовать бой с украинцем. По словам экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, все может решить один звонок промоутера Hi-Tech Боба Арума.

"Мы готовы! Бой Ломаченко против Линареса обязательно нужно организовать. Наша цель на 2018-й год — воплощать в жизнь только самые лучшие поединки, и это один из них. Боб Арум, позвони мне!" - приводит слова Де Ла Хойи Boxingscene.com.

Напомним, накануне менеджер Ломаченко Эгис Климас поставил крест на поединке с Мэнни Пакьяо. Учитывая, что украинец хочет драться с действующими чемпионами, то легендарный филиппинец явно окажется в пролете и не сможет заинтересовать Василия своим вызовом.

Как сообщал "Обозреватель", Линарес выиграл 13-й бой подряд, уверенно защитив чемпионский пояс WBA.