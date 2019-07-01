Пакьяо – Турман: назван фаворит чемпионского боя

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо 20 июля проведет поединок за пояс суперчемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.

В своем 71-м бою "Пакмен" сразится с американцем Кейтом Турманом. Вечер бокса состоится на знаменитой арене MGM Grand Garden Arena.

Аналитики не смогли определиться фаворита противостояния. Ставки на победу соперников принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья же оценивается котировкой 21,00.

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Мэнни Пакьяо Boxing Scene

Отметим, что Турман провел на профессиональном ринге 30 поединков, в которых одержал 29 побед. Еще один бой американцем был признан таким, который не состоялся.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум посоветовал Пакьяо немедленно завершить карьеру, так как продолжение выступлений может привести к летальному исходу.

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