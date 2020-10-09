Пакьяо могут лишить чемпионского титула из-за боя с МакГрегором

Легендарного Мэнни Пакьяо могут лишить пояса WBA в полусреднем весе, если тот решит провести поединок против бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора.

Как сообщает издание WorldBoxingNews, филиппинскому боксеру нужно защитить свой титул в течение следующих шести месяцев, поскольку из-за пандемии коронавируса он в последний раз выходил на ринг в июле 2019 года, когда отобрал пояс WBA у Кита Турмана.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дала время Пакьяо из-за ситуации с COVID-19, но не позволит ему еще год не участвовать в поединках против обязательных претендентов. Отмечается, что филиппинец не сможет провести защиту титула в бою против МакГрегора, поскольку ирландец не входит в топ-15 рейтинга WBA и в его активе нет ни одной победы на профессиональном ринге (0-1). Скорее всего, в 2021 году Пакьяо должен будет встретиться с Йорденисом Угасом, который владеет "обычным" поясом WBA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее филиппинский боксер поставил ультиматум Конору МакГрегору.