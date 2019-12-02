Пахнет обманом: промоутер Ломаченко прошелся по реваншу Джошуа – Руис

Промоутер украинского суперчемпиона Василия Ломаченко Боб Арум намекнул на то, что британский супертяж Энтони Джошуа принимает запрещенные препараты.

Глава компании Top Rank накануне реванша AJ с Энди Руисом едко высказался о предстоящем бое.

Джошуа – Руис

"Ну, смотрите сами... Мы просто были дезинформированы по поводу Джошуа. Похоже здесь, в США, есть что-то такое, какие-то проверки, какие-то комиссии, которые ему не подходят. А в Британии совсем другие стандарты проверки на допинг, гораздо более низкого уровня. Поймите меня правильно. Не хочу никого ни в чем обвинять. Ведь я ничего толком не знаю, чтобы обвинять кого-то в чем-то конкретном. Но все это пахнет не очень хорошо. Я прям это чувствую", – цитирует промоутера vringe.com со ссылкой на журнал Ring TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса состоится 7 декабря. Накануне поединка СМИ обнародовали фантастические гонорары боксеров.

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