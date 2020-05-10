"Пафос и наигранность": Редкач развенчал набожность Усика и Ломаченко

Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач считает, что набожность Александра Усика и Василия Ломаченко не более чем игра на камеру.

Василий Ломаченко @usykaa

"Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное – это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живут по всем церковным канонам. Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа", – цитирует Редкача meta-ratings.com.ua.

Напомним, что чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик снялись в российском фильме про церковь"Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

Усик рассказал, что однажды не принял поздравлений Петра Порошенко с Днем рождения, заявив, что находился в гостях у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия во время звонка экс-президента, но сослался на тренировку.

В январе этого года Усик выразил восторг Онуфрием, а в апреле признался, что митрополит разрешил ему бить депутатов.