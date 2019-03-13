Ответил выскочке: Ломаченко красиво поставил на место бойца Мейвезера

Украинский легковес Василий Ломаченко категорично отреагировал на слова непобедимого американца Джервонту Дэвиса, который выступил с угрозами в адрес нашего боксера.

Чемпион мира в легком весе призвал бойца легендарного Флойда Мейвезера выйти в ринг. "Вы знаете, он только и делает то, что говорит, говорит, говорит... Если ты готов драться, я жду тебя. Я готов спуститься в его вес. В любое время я готов к бою. В каком порядке я бы расставил Теофимо Лопеса, Джервонту Дэвиса и Майки Гарсия? Майки, Майки, Майки... Остальные двое – ни о чем", – сказал Ломаченко для Behind The Gloves.

"Ломаченко ответил выскочке", – так подписали ролик авторы Instagram-группы Ukrainian Boxing News.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко назвал Джервонту Дэвиса и его промоутера легендарного Флойда Мейвезера бизнесменами, а не атлетами. Тем самым украинец категорично ответил на вопрос о своем отличии от двух представителей США.

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