"Ответа не было": Поветкин сделал резкое заявление

Российский боксер Александр Поветкин ответил на обвинения со стороны команды Диллиана Уайта о том, что он избегает боя с британцем.

"Уайт – хороший, известный боксер, первый номер в WBC. Был бы интересный бой. Мы уже давно согласились на этот бой, но с их стороны никакого ответа, насколько я знаю, не было. Дадут они ответ, что бой будет – я выйду против него, почему нет? Пока интересно и пока получается – надо боксировать с сильными", – приводит слова "Русского Витязя" пресс-служба промоутерской компании World Of Boxing Promotions.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда украинского чемпиона Александра Усика объяснила, почему не договорилась с Александром Поветкиным о дебютном бое в супертяжелом весе.

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