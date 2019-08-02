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"Отсутствие секса": побивший Джошуа "пухлыш" Руис сделал откровенное признание

2.1т Читать материал на украинском

Сенсационный чемпион мира Энди Руис признался, что отсутствие секса вызывает у него настоящую агрессию.

Мексиканец, который в начале июня побил Энтони Джошуа, заявил, что с такой проблемой сталкиваются многие боксеры.

"Я много раз выходил из себя во время тренировок. Иногда очень хочется к своим детям и любимой девушке. Если честно, я схожу с ума из-за отсутствия секса и всего прочего. По этой причине я могу быть очень зол. Но это часть тренировочного процесса и через подобное проходят почти все боксеры", – рассказал Руис-младший в интервью talkSport.

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Энди Руис

Энди Руис

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Александр Усик выразил восторг по поводу решения Всемирной боксерской организации назначить его обязательным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа – Руис.

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Персона
Энди Руис-младший
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