Отшвырнули россиянина: у Усика рассказали о следующем бое

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк встречался со своими коллегами Эдди Хирном и Эгисом Климасом по поводу следующего боя нашего спортсмена.

Менеджеры пришли к выводу, что абсолютный чемпион мира в крузервейте перейдет в супертяжелый вес. Таким образом, обязательная защита титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против россиянина из Putin Team Дениса Лебедева не состоится.

Александр Усик Matchroom Boxing / Mark Robinson

"Основной темой нашей встречи, ее предметом и предлогом, был следующий поединок Усика. Сейчас в мире есть некая интрига, что же дальше будет с Александром: останется ли он в крузервейте или перейдет в супертяжелый вес. Мы определились, что следующий поединок Усика должен пройти с наибольшей вероятностью в хэвивейте в США. Скорее всего, этот бой состоится уже после Пасхи 18 или 25 мая", - раскрыл подробности предстоящего поединка Усика Красюк в интервью VideoBoxing.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн считает, что, если украинец Александр Усик решит подняться в супертяжелый вес, он получит право сразиться с непобежденным Энтони Джошуа. Однако свой бой британец собирается провести в апреле.

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