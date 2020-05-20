"Отправим в Москву": промоутер Ломаченко придумал, как провести бой против Лопеса

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что украинец может попасть в США на бой с Теофимо Лопесом в сентябре, если будет лететь из Москвы.

"Если у вас нет визы, то у вас проблемы, поскольку консульства закрыты и не занимаются их выдачей. Кроме того, чтобы попасть в США, вы должны находиться в стране, для которой Соединенные Штаты не закрыли границы. Как ни странно, на жителей постсоветского блока запрет на въезд не действует. Поэтому сначала мы отправим Ломаченко в Москву, а оттуда он прилетит сюда", – цитирует Арума издание Boxing Scene.

Теофимо Лопес, Боб Арум и Василий Ломаченко XSPORT.ua

Он также рассказал, что после переноса поединка Ломаченко и Лопеса планировал устроить боксерам промежуточные бои, но они заявили о готовности подождать до сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо объяснил, почему не может гарантировать то, что их поединок против Ломаченко состоится.