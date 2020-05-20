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20 мая • обновлено в 11:08
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"Отправим в Москву": промоутер Ломаченко придумал, как провести бой против Лопеса

  • Изначально поединок между Ломаченко и Лопесом был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден"

  • Из-за коронавируса он был перенесен на определенный срок

  • Американский боксер заявил, что откажется от боя, если на нем не будут присутствовать зрители

  • Лопес объявил о срыве поединка с Ломаченко из-за того, что наш соотечественник не сможет попасть в США из-за пандемии, но промоутер Боб Арум опроверг эту информацию

1.8т
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Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что украинец может попасть в США на бой с Теофимо Лопесом в сентябре, если будет лететь из Москвы.

"Если у вас нет визы, то у вас проблемы, поскольку консульства закрыты и не занимаются их выдачей. Кроме того, чтобы попасть в США, вы должны находиться в стране, для которой Соединенные Штаты не закрыли границы. Как ни странно, на жителей постсоветского блока запрет на въезд не действует. Поэтому сначала мы отправим Ломаченко в Москву, а оттуда он прилетит сюда", – цитирует Арума издание Boxing Scene.

Теофимо Лопес, Боб Арум и Василий Ломаченко

Теофимо Лопес, Боб Арум и Василий Ломаченко

XSPORT.ua

Он также рассказал, что после переноса поединка Ломаченко и Лопеса планировал устроить боксерам промежуточные бои, но они заявили о готовности подождать до сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо объяснил, почему не может гарантировать то, что их поединок против Ломаченко состоится.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Теофимо Лопес Василий Ломаченко
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