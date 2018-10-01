Из-за Украины: WBC изменил чемпионский пояс - фотофакт

На новом чемпионском поясе WBC, презентация которого состоялась в Киеве во время торжественного открытия Конгресса Всемирного боксерского совета, будет представлен флаг Украины.

Президент организации Маурисио Сулейман вручил его "вечному" чемпиону мира в супертяжелом весе, мэру Киева Виталию Кличко и заявил, что отныне флаг нашей страны будет представлен на всех чемпионских поясах, которые будут вручаться победителям.

Contento Vitali Klitschko de que el nuevo cinturón del @WBCBoxing tendrá la bandera de Ucrania tras anuncio de @wbcmoro. #WBC2018KIEV pic.twitter.com/GprgVoKzrk — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) 1 октября 2018 г.

Напомним, что 56-й Конгресс Всемирной боксерской организации проходит в Киеве с 30 сентября по 5 октября. На этом событии присутствуют более 700 гостей и звезд мирового бокса.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рано или поздно вновь проведет бой в Украине. Уверенность в этом выразил легендарный боксер, "вечный" чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко.