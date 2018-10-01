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Из-за Украины: WBC изменил чемпионский пояс - фотофакт

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На новом чемпионском поясе WBC, презентация которого состоялась в Киеве во время торжественного открытия Конгресса Всемирного боксерского совета, будет представлен флаг Украины.

Президент организации Маурисио Сулейман вручил его "вечному" чемпиону мира в супертяжелом весе, мэру Киева Виталию Кличко и заявил, что отныне флаг нашей страны будет представлен на всех чемпионских поясах, которые будут вручаться победителям.

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Напомним, что 56-й Конгресс Всемирной боксерской организации проходит в Киеве с 30 сентября по 5 октября. На этом событии присутствуют более 700 гостей и звезд мирового бокса.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рано или поздно вновь проведет бой в Украине. Уверенность в этом выразил легендарный боксер, "вечный" чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко.

Читайте все новости по теме "WBC" на OBOZREVATEL.

Тема
WBC
Персона
Виталий Кличко
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