"Откажемся от чемпионских титулов!" У Усика сделали заявление

Промоутер чемпиона мира по версиям WBO, IBF в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк заявил, что крымчанин откажется от этих титулов.

"В ближайшее время мы откажемся от пояса WBO, зато WBO может объявить Усика обязательным претендентом на бой против чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. А по IBF, то позиция этой организации неизвестна. Так или иначе, но Усик готов добровольно отдать все пояса. Зачем они ему нужны, если Александр намерен перейти в супертяжелую весовую категории?" - цитирует Красюка onlilne.express.

Прокомментировал промоутер и информацию об отказе от титула чемпиона по версии WBC.

"Во время переговоров мы честно озвучили, что есть планы драться в супертяжелой весовой категории, а не в тяжелом дивизионе. И мы договорились с WBC, Усик в любой момент может выйти на бой против нового чемпиона мира в весовой категории до 90,719 кг. Подобная договоренность существует с WBA", - подытожил Красюк.

Александр Усик в субботу, 25 мая, должен был провести поединок против представителя Камеруна Карлоса Такама.

Бой планировалось провести в американском Оксон Хилле на арене MGM National Harbor и он должен был стать дебютным для нашего соотечественника в супертяжелом весе. Однако из-за травмы Усика, который в ходе подготовки получил повреждение бицепса правой руки, поединок был отменен.

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