Отец Фьюри назвал безумием решение Чисоры согласиться на бой с Усиком

Михаил Морозов Бокс 13:10, 2.10.2020 Обновлено: 13:16, 2.10.2020

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Джон прокомментировал предстоящий поединок Дерека Чисоры против Александра Усика.

Как сообщает издание klitschko-brothers, Фьюри-старший считает, что украинец станет крайне неудобным соперником для британца. Он также отметил, что стиль нашего соотечественника напоминает ему его сына Тайсона.

"Этот бой – ошибка. Чисора хорошо выглядит против соперников, которые идут на него. Усик – превосходный техник, он хорошо двигается, он боксирует, у него есть много боксерских трюков. Чисора не ладит с такими соперниками. Это похоже на второй бой Дерека с Тайсоном. Своими действиями Усик в чем-то похож на Тайсона. Боксеры, которые двигаются, – это криптонит для Чисоры. Если честно, я не знаю, почему Чисора согласился на это. Видимо, ему хорошо заплатили. Если нет, то это безумие", – заявил Джон Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа официальная дата боя между Усиком и Чисорой. В Украине поединок покажет популярный медиасервис.

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