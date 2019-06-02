Отец Джошуа набросился на промоутера Усика после поражения сына - фотофакт

Отец Энтони Джошуа болезненно пережил сенсационное поражение сына в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Роберт Джошуа был потрясен тем, что случилось на ринге. Сразу после боя он набросился на со-промоутера Александра Усика и Энтони Джошуа Эдди Хирна, который занимается делами британского боксера и который настоял на поединке в США против Руиса.

Джошуа-старший разразился агрессивной тирадой в адрес Хирна. Их перепалка была настолько напряженной, что Энтони пришлось вмешаться, чтобы успокоить отца.

Хирн (слева) и Робер Джошуа кадр из трансляции

Как сообщал OBOZREVATEL, Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) признался, что ранний нокдаун помог ему победить Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Промоутер британского экс-чемпиона Эдди Хирн заявил, что такой результат шокировал его.

Позже была опубликована впечатляющая статистика, а также видео лучших моментов битвы.

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