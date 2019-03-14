"Отдаст предпочтение": у Поветкина высказались о бое с Усиком

Промоутер россиянина Александра Поветкина Вадим Корнилов рассказал о ближайших планах своего подопечного. Менеджер "Русского Витязя" не исключил возможности поединка против украинца Александра Усика.
"Поветкин заинтересован в продолжении своей карьеры и надеется вернуться на ринг в мае или июне этого года. Он хочет сражаться в великих боях, насколько возможно. Он отдаст предпочтение титульному бою, однако он не против поединка с Усиком", - цитирует промоутера российского боксера Sky Sport.
Александр Усик и Александр Поветкин
Boxing Scene
Как сообщал OBOZREVATEL:
Команда Александра Усика сделала предложение Александру Поветкину о проведении боя.
При этом промоутер украинца Александр Красюк отметил, что российская сторона не торопится принимать вызов.
В одном из российских СМИ Поветкину рекомендовали отказаться от боя с украинцем.
3 марта промоутер украинца Эдди Хирн заявил о проблемах в переговорах и предположил, что 18 мая Усик и Поветкин могут выступить на одном вечере бокса, но не против друг друга.
Следующим соперником Усика может стать камерунский суперяж Карлос Такам.
Судьба будущего поединка нашего боксера определится на следующей неделе.
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