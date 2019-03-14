"Отдаст предпочтение": у Поветкина высказались о бое с Усиком

Промоутер россиянина Александра Поветкина Вадим Корнилов рассказал о ближайших планах своего подопечного. Менеджер "Русского Витязя" не исключил возможности поединка против украинца Александра Усика.

"Поветкин заинтересован в продолжении своей карьеры и надеется вернуться на ринг в мае или июне этого года. Он хочет сражаться в великих боях, насколько возможно. Он отдаст предпочтение титульному бою, однако он не против поединка с Усиком", - цитирует промоутера российского боксера Sky Sport.

Александр Усик и Александр Поветкин Boxing Scene

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