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Остались без штанов: русские эпично оплошали с финалом Усик - Гассиев

6.2тЧитать новость на украинском

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, во что по деньгам стало организации проведение финала Всемирной боксерской суперсерии в Москве.

По его словам, цель заработать на событии не стояла, поэтому десять тысяч билетов из 30 на бой Усик – Гассиев были розданы бесплатно ветеранам, детским домам, малоимущим семьям. Жест чиновник назвал "благотворительностью".

"На проведение жеребьёвки, вечера бокса 21 июля и празднование Дня бокса на Манежной площади мы потратили около $13 млн, все эти средства были привлечёнными. У нас было очень много партнёров", — приводит слова Кремлёва RT.

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Отметим, что мероприятия по случаю финала первого сезона боксерской Лиги чеипионов вместились в три дня. 20 июня была проведена жеребьевка второго сезона WBSS, 21 состоялся вечер бокса, в главном бою которого встречались украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев. 22 числа на Манежной площади состоялось празднование Всемирного дня бокса.

Напомним, Александр Усик добыл победу единогласным решением судей и выборол звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, зарубежные эксперты высказались о победе Усика.

Читайте все новости по теме "WBSS" на Обозревателе.

Темы
WBSSбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну-да, детдомовские зрители самые активные... Кацапы, вас тупорылых точно 87%？по-моему больше...
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Вот только за эти заголовки и такие высказывания шумеров всех давить нужно как тараканов.
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