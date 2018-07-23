Остались без штанов: русские эпично оплошали с финалом Усик - Гассиев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, во что по деньгам стало организации проведение финала Всемирной боксерской суперсерии в Москве.

По его словам, цель заработать на событии не стояла, поэтому десять тысяч билетов из 30 на бой Усик – Гассиев были розданы бесплатно ветеранам, детским домам, малоимущим семьям. Жест чиновник назвал "благотворительностью".

"На проведение жеребьёвки, вечера бокса 21 июля и празднование Дня бокса на Манежной площади мы потратили около $13 млн, все эти средства были привлечёнными. У нас было очень много партнёров", — приводит слова Кремлёва RT.

Отметим, что мероприятия по случаю финала первого сезона боксерской Лиги чеипионов вместились в три дня. 20 июня была проведена жеребьевка второго сезона WBSS, 21 состоялся вечер бокса, в главном бою которого встречались украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев. 22 числа на Манежной площади состоялось празднование Всемирного дня бокса.

Напомним, Александр Усик добыл победу единогласным решением судей и выборол звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, зарубежные эксперты высказались о победе Усика.