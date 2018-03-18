"Особые чувства": Гвоздик назвал главную сложность в бою с Амаром

Украинский боксер Александр Гвоздик (15-0, 12 KO), который завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, оценил бой с французом. По словам харьковчанина ему очень мешала скорость соперника.

"Амар был неуловим, у него отличная защита. Он быстро бегал и его было тяжело достать. После победы испытываю особые чувства. Теперь я смотрю только вперед и надеюсь, что получу бой за полноценный титул", – заявил Гвоздик в интервью boxingscene.

Напомним, чтоследующим соперником Гвоздикастанет победитель пары Адонис Стивенсон - Баду Джек. Их бой состоится 19 мая в канадском Монреале. На кону будет стоять пояс WBC, которым Стивенсон владеет с 2013 года.