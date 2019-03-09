"Особенный": американский тренер вступился за Ломаченко

Американский тренер по боксу Стивен Эдвардс ответил критикам украинского чемпиона Василия Ломаченко. Нашего боксера обвиняют в недостаточном количестве поединков в профессионалах.

"Лома – особенный. У него 12 чемпионских боев – больше, чем у Майки Гарсии и Кейта Турмана. Украинец стал чемпионом в трех весовых категориях и объединил титулы", - встал на защиту нашего боксера Эдвардс в своей колонке на портале BoxingScene.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Американец также восхитился смелостью Ломаченко, который во втором поединке на профиринге боролся за титул чемпиона мира.

"Кто еще в боксе не побоялся встретиться с Салидо во втором бою, а потом в следующем поединке сразился с Гари Расселом? Серьезно, ни у одного боксера не хватит смелости сделать это", - заявил Эдвардс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что следующий поединок Василий Ломаченко проведет против британца Энтони Кроллы. Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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