"Основательно воняет": Усика затравили в сети после слов про Россию

Максим Богданов Бокс 10:40, 11.04.2020 Обновлено: 13:00, 11.04.2020

Знаменитый украинский супертяж Александр Усик нарвался на поток оскорблений в интернете, после своих слов о том, что "россияне не виноваты в том, что произошло, что наши царьки что-то там не поделили".

Александр Усик
Lb

Пользователи интернета не смогли сдержать своих эмоций, комментируя такие высказывания боксера.

"Консерва вскрылась давно. Теперь она уже основательно воняет. Для полного ва*ного бинго не хватило фразы о том, что нас поссорили пиндосы. Это самая худшая категория людей в стране. Не открытые ва*ники, не открытые предатели. А те, кто думает, что "нас пасорили палитики", - пишут юзеры.

@tribuna.com
@tribuna.com
@tribuna.com
@tribuna.com
@tribuna.com
@tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик резко высказался о декоммунизации в Украине и дал совет ее сторонникам. Он также оценил работу Владимира Зеленского на посту президента нашей страны и привел пример идеального для себя главы государства.

Кроме того, Усик ответил на вопрос, чей Крым, наехав на Украину.

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