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11 апреля • обновлено в 11:35
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"Основательно воняет": Усика затравили в сети после слов про Россию

6.8т
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Знаменитый украинский супертяж Александр Усик нарвался на поток оскорблений в интернете, после своих слов о том, что "россияне не виноваты в том, что произошло, что наши царьки что-то там не поделили".

Александр Усик

Александр Усик

Lb

Пользователи интернета не смогли сдержать своих эмоций, комментируя такие высказывания боксера.

"Консерва вскрылась давно. Теперь она уже основательно воняет. Для полного ва*ного бинго не хватило фразы о том, что нас поссорили пиндосы. Это самая худшая категория людей в стране. Не открытые ва*ники, не открытые предатели. А те, кто думает, что "нас пасорили палитики", - пишут юзеры.

"Основательно воняет": Усика "забили" в сети после слов про Россию

@tribuna.com

"Основательно воняет": Усика "забили" в сети после слов про Россию

@tribuna.com

"Основательно воняет": Усика "забили" в сети после слов про Россию

@tribuna.com

"Основательно воняет": Усика "забили" в сети после слов про Россию

@tribuna.com

"Основательно воняет": Усика "забили" в сети после слов про Россию

@tribuna.com

"Основательно воняет": Усика "забили" в сети после слов про Россию

@tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик резко высказался о декоммунизации в Украине и дал совет ее сторонникам. Он также оценил работу Владимира Зеленского на посту президента нашей страны и привел пример идеального для себя главы государства.

Кроме того, Усик ответил на вопрос, чей Крым, наехав на Украину.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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Golan Sim
Golan Sim
Великий УКРАИНСКИЙ боксёр Усик сказал то, чём думают все здравомыслящие люди в Украине. А вой затравленных майданопитеков уже никого не интересует. Усик - YOU ARE THE BEST!
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2
2
Waix Alex
Waix Alex
Кремлевских подонков ждет кара божья.
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3
1
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Вочевидь хтось накачує егоїстичний дух Усика - для боксу це добре, а зараз карантин - не дуже складно здогадатися про маніпулятора.
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1
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