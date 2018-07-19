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Россияне опозорились на пресс-конференции боя Усик - Гассиев

4.1тЧитать новость на украинском

На пресс-конференции по случаю финального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым российские организаторы допустили ляп.

Менеджеру Усика Эгису Климасу забыли подготовить табличку с именем. У всех участников медиа-события они были приличного вида, распечатанные на компьютере. А вот перед Эгисом поставили атрибут пресс-конференции представляющий его с текстом, написанным от руки.

Напомним, поединок чемпиона мира в крузервейте по версии WBO/WBC Александра Усика и чемпиона WBA/IBF Мурата Гассиева состоится в ночь с 21 на 22 июля на арене спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Усик во время пресс-конференции то и дело шутил, и тем самым вызывал улыбки у присутствующих.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Александр УсикЭгис КлимасМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Независимо от исхода боя скачущее стадо на форумах навалит гуана столько, что кизяка хватит на несколько месяцев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
интересный будет бой, буду смотреть... Усик - крымчанин, отличный боксер, и приличный человек...
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