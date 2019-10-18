Орал, как псих: Усик устроил дикое шоу на взвешивании Гвоздик – Бетербиев

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик покуражился в США накануне боя Александр Гвоздик – Артур Бетербиев.
Усик, который успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории, решил лично поддержать своего соотечественника. Александр посетил церемонию взвешивания участников объединительного поединка в полутяжелом весе.
Крымчанин громко выкрикивал имя Гвоздика и постоянно обменивался с ним жестами. Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал известный эксперт по боксу, режиссер фильмов о братьях Кличко Сергей Долбилов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик накануне боя с Артуром Бетербиевым заявил, что ничего не знает о военной агрессии России по отношении Украины, отказавшись обсуждать эту тему на пресс-конференции.
С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Гвоздик – Бетербиев" на OBOZREVATEL.