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18 октября • обновлено в 19:22
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Орал, как псих: Усик устроил дикое шоу на взвешивании Гвоздик – Бетербиев

1.8т Читать материал на украинском

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик покуражился в США накануне боя Александр Гвоздик – Артур Бетербиев.

Усик, который успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории, решил лично поддержать своего соотечественника. Александр посетил церемонию взвешивания участников объединительного поединка в полутяжелом весе.

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Крымчанин громко выкрикивал имя Гвоздика и постоянно обменивался с ним жестами. Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал известный эксперт по боксу, режиссер фильмов о братьях Кличко Сергей Долбилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик накануне боя с Артуром Бетербиевым заявил, что ничего не знает о военной агрессии России по отношении Украины, отказавшись обсуждать эту тему на пресс-конференции.

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Читайте все новости по теме "Гвоздик – Бетербиев" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Александр Гвоздик Артур Бетербиев Александр Усик
Место
США Филадельфия
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коршун федот
коршун федот
Автор - чмо."Кримчанин голосно викрикував ім'я Гвоздика". За слово "кримчанин"- тобі треба яйця відрвізати.
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