Орал, как псих: Усик устроил дикое шоу на взвешивании Гвоздик – Бетербиев

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик покуражился в США накануне боя Александр Гвоздик – Артур Бетербиев.

Усик, который успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории, решил лично поддержать своего соотечественника. Александр посетил церемонию взвешивания участников объединительного поединка в полутяжелом весе.

Крымчанин громко выкрикивал имя Гвоздика и постоянно обменивался с ним жестами. Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал известный эксперт по боксу, режиссер фильмов о братьях Кличко Сергей Долбилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик накануне боя с Артуром Бетербиевым заявил, что ничего не знает о военной агрессии России по отношении Украины, отказавшись обсуждать эту тему на пресс-конференции.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!