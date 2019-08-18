Известного российского боксера в кровавом бою забил африканец

Опытный российский боксер Асланбек Козаев (33-3-1, 8 KO) потерпел поражение от Криса ван Хердена (28-2-1, 12 KO) из ЮАР.
31-летний боксер, выступающий в грозненском клубе "Ахмат", прервал серию из семи побед. Ранее он владел титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) среди молодежи, региональными поясами по версиям WBC и IBO.
Поединок на вечере бокса в Лос-Анджелесе в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг) завершился победой по очкам 32-летнего представителя ЮАР: 79-73, 79-73 и 78-74.
Уже в первом раунде Ван Херден (на фото в белых трусах) получил кровавое рассечение под глазом после столкновения головами. В 5-й трехминутке для Козаев нанес сопернику повреждение и возле второго глаза. Яркая рубка прошла всю дистанцию, но более чистые и четкие удары были за Ван Херденом.
Асланбек Козаев - Крис ван Херден
Асланбек Козаев - Крис ван Херден
Асланбек Козаев - Крис ван Херден
Асланбек Козаев - Крис ван Херден
Асланбек Козаев - Крис ван Херден
Асланбек Козаев - Крис ван Херден
Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же вечере бокса мексиканский чемпион мира по версии WBO во втором легчайшем весе Эмануэль Наваретте (28-1, 24 КО) отстоял свой титул в бою с претендентом Франсиско Де Вака (20-0, 6 КО) из США.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!