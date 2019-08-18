Известного российского боксера в кровавом бою забил африканец

Опытный российский боксер Асланбек Козаев (33-3-1, 8 KO) потерпел поражение от Криса ван Хердена (28-2-1, 12 KO) из ЮАР.

31-летний боксер, выступающий в грозненском клубе "Ахмат", прервал серию из семи побед. Ранее он владел титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) среди молодежи, региональными поясами по версиям WBC и IBO.

Поединок на вечере бокса в Лос-Анджелесе в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг) завершился победой по очкам 32-летнего представителя ЮАР: 79-73, 79-73 и 78-74.

Уже в первом раунде Ван Херден (на фото в белых трусах) получил кровавое рассечение под глазом после столкновения головами. В 5-й трехминутке для Козаев нанес сопернику повреждение и возле второго глаза. Яркая рубка прошла всю дистанцию, но более чистые и четкие удары были за Ван Херденом.

Асланбек Козаев - Крис ван Херден

Асланбек Козаев - Крис ван Херден

Асланбек Козаев - Крис ван Херден

Асланбек Козаев - Крис ван Херден

Асланбек Козаев - Крис ван Херден

Асланбек Козаев - Крис ван Херден

Новости Чемпион UFC сенсационно проиграл титул нокаутом

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же вечере бокса мексиканский чемпион мира по версии WBO во втором легчайшем весе Эмануэль Наваретте (28-1, 24 КО) отстоял свой титул в бою с претендентом Франсиско Де Вака (20-0, 6 КО) из США.

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